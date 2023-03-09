Galatasaray taraftarı İtalya'dan gelen transfer haberiyle yıkıldı! Icardi Juventus'a gidebilir... Takas formülü gündemde

PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcu için 10 milyon euro bonservis ücreti istediğini ileri sürülürken Sarı-kırmızılılar'ın daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde olduğu Icardi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.