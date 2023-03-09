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  4. Galatasaray taraftarı İtalya'dan gelen transfer haberiyle yıkıldı! Icardi Juventus'a gidebilir... Takas formülü gündemde

Galatasaray taraftarı İtalya'dan gelen transfer haberiyle yıkıldı! Icardi Juventus'a gidebilir... Takas formülü gündemde

09.03.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendiren Galatasaray, sezon sonu için çalışmalarını da sürdürürken gündemin ilk sırasında Icardi'nin bonservisinin alınması bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'daki performansıyla taraftarın sevgili olan Icardi'nin de takımda kalmak istediği bilinirken, İtalya'dan gelen haber taraftarları korkuttu. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan Galatasaray ara transfer döneminde kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe ile güçlendirirken, sezon sonu çalışmaları için de kolları şimdiden sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi performansıyla taraftarın sevgilisi olurken, Arjantinli yıldız için yeni gelişmeler yaşanıyor.

"PLANLARIMIZ ARASINDA YOK"

"PLANLARIMIZ ARASINDA YOK"

PSG'nin kadroda düşünmediği Icardi ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktör Galtier de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Icardi yeni sezon planlarımız arasında yer almıyor" açıklamasını yapmıştı.

PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcu için 10 milyon euro bonservis ücreti istediğini ileri sürülürken Sarı-kırmızılılar'ın daha da düşük bir bedelle kulübe kazandırmanın hesapları içinde olduğu Icardi için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

"ANLAŞIN, İMZAYI ATAYIM"

"ANLAŞIN, İMZAYI ATAYIM"

30 yaşındaki golcünün Galatasaray'a "Siz PSG ile anlaşın, ben imzayı atarım" dediği bilinirken, İtalya'dan gelen haber ortalığı karıştırdı.

TAKASLA JUVE'NİN YOLUNU TUTUYOR

TAKASLA JUVE'NİN YOLUNU TUTUYOR

Calcionow'un haberine göre Juventus'un yeni sezon hedefleri arasında Mauro Icardi bulunuyor. Son Roam maçında oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart gören Moise Kean'in Juventus'ta kalma ihtimali oldukça azaldı.

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

ESKİ TAKIMINA DÖNEBİLİR

Haberde İtalyan devinin PSG'ye eski oyuncusunu önererek Icardi'yi takasla takıma katmayı planlıyor. Moise Kean, bonservisi Everton'dayken 2020/21 sezonunda kiralık olarak PSG forması giymişti.

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