SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Galatasaray taraftarı Onuralp Çakıroğlu'nu hedef aldı! Genç oyuncuya küfreden bile var

Maç sonunda Abdülkerim Bardakcı ve Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Onuralp Çakıroğlu arasında yaşanan tartışma iyiden iyiye büyüdü. Stadyum hoparlörlerinden çalan şarkıya eşlik eden Onuralp Çakıroğlu'na tepki gösteren Abdülkerim Bardakcı, genç oyuncuyla kısa süreli bir kavgaya tutuştu. Takım arkadaşlarının ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Sosyal medyada bu olay gündeme otururken Galatasaray taraftarları genç oyuncu Onuralp Çakıroğlu'na yorumlar yağdırdı.

Emre Şen
Onuralp Çakıroğlu

Onuralp Çakıroğlu

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Onuralp Çakıroğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan maç sonundaki kavga sosyal medyaya sıçradı! İkili arasında itişmeli kavga sonrası saha adeta savaş alanına dönmüş, güvenlik güçlerinin de müdahalesi sonrası konu kapanmıştı.

"SEN NEDEN BU ŞARKIYA EŞLİK EDİYORSUN?"

Karşılaşma sonrası statta çalan şarkı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın Trabzonsporlu genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu'na, "Sen neden bu şarkıya eşlik ediyorsun, ayıp değil mi?" dediği iddia edildi. Daha sonra Abdülkerim Bardaknı ile genç futbolcu arasında kavga yaşandığı görülmüştü.

GENÇ FUTBOLCUYA KÜFREDENLER BİLE VAR!

Galatasaraylı taraftarlar, yaşanan kavganın ardından Onuralp Çakıroğlu'nun sosyal medya hesaplarına yorumlar yağdırdı. Bazı kullanıcılar genç futbolcuya ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Onuralp Çakıroğlu'nun babası yaptığı zorunlu açıklamada, "Oğlumu gidip Uğurcan Çakır’a sorsunlar. 5 yaşından beri karakterini bilirler. Öyle bir çocuk değil. Abdülkerim’e küfür etmedi. Oğlum çalan şarkıya eşlik ederken Abdülkerim bir şeyler diyor sonra tartışma çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkerim Bardakcı Onuralp Çakıroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları
yahu 18 yaşında genç bir çocuk, Galatasarayı yenmişler veo anki heyecanla eşlik etmiş olabilir Abdülkerim, birde şuraya bak senin hocan olacak köse Fenerbahçe ye küfredilirken koca adam eşlik etti ve oda aynı şekilde küfertti. Bunları ya yapmayacaksın yada içine sindireceksin.
GS U NUT MAZ BUNU SİZDE UNUTMAYIN
KÜFÜR EDEREK ŞARKI SOYLEMEYİ DE UĞUR CAN A YAPILANI DA
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.