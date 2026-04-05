Galatasaray taraftarı Onuralp Çakıroğlu'nu hedef aldı! Genç oyuncuya küfreden bile var

Onuralp Çakıroğlu ve Abdülkerim Bardakcı arasında yaşanan maç sonundaki kavga sosyal medyaya sıçradı! İkili arasında itişmeli kavga sonrası saha adeta savaş alanına dönmüş, güvenlik güçlerinin de müdahalesi sonrası konu kapanmıştı.

"SEN NEDEN BU ŞARKIYA EŞLİK EDİYORSUN?"

Karşılaşma sonrası statta çalan şarkı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın Trabzonsporlu genç futbolcu Onuralp Çakıroğlu'na, "Sen neden bu şarkıya eşlik ediyorsun, ayıp değil mi?" dediği iddia edildi. Daha sonra Abdülkerim Bardaknı ile genç futbolcu arasında kavga yaşandığı görülmüştü.

GENÇ FUTBOLCUYA KÜFREDENLER BİLE VAR!

Galatasaraylı taraftarlar, yaşanan kavganın ardından Onuralp Çakıroğlu'nun sosyal medya hesaplarına yorumlar yağdırdı. Bazı kullanıcılar genç futbolcuya ağza alınmayacak ifadeler kullandı. Onuralp Çakıroğlu'nun babası yaptığı zorunlu açıklamada, "Oğlumu gidip Uğurcan Çakır’a sorsunlar. 5 yaşından beri karakterini bilirler. Öyle bir çocuk değil. Abdülkerim’e küfür etmedi. Oğlum çalan şarkıya eşlik ederken Abdülkerim bir şeyler diyor sonra tartışma çıkıyor." ifadelerini kullandı.