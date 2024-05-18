Galatasaray taraftarından Fenerbahçe maçı için olay yaratan koreografi hazırlığı iddiası!

Derbi öncesinde Fenerbahçe’nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu dev maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarına, "Yarın akşam tribünde kırmızı giyiniyoruz" şeklinde çağrıda bulundu.

"Yarın akşam Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!"

OLAY YARATAN İDDİA

Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Bir duyum aldım; Galatasaray taraftarı Ali Koç'a yönelik 'Bizi bırakma' minvalinde bir koreografi hazırlığında diyorlar. Taraftarlar stadın dört bir yerine de görsel şov yapacakmış." iddiasında bulundu. Bu olay sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

