Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan şaşırtan Fenerbahçe açıklaması!

Sezon başında Galatasaray'da Domenec Torrent'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna gelen Okan Buruk, ligin geride kalan 12 haftasında performansıyla tartışılmaya devam ederken, gözler 49 yaşındaki çalıştırıcıya çevrilmişti. Ajans 1905'e konuşan Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılar'ın performansına değinirken, ezeli rakipleri Fenerbahçe için de ilginç bir çıkışta bulundu. İŞTE OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ:

'ÇIKIŞIMIZI ALİ PALABIYIK DURDURDU' Alanya maçında iyi bir performans ortaya koyduklarını kaydeden Okan Buruk, "Çıkışımızı Ali Palabıyık durdurdu. Bilinçli bir linç kampanyası olduğu açık, bana olanı önemsemiyorum ama Galatasaray'a zarar verirse iş değişiyor" ifadesini kullandı.

'SOSYAL MEDYADAN TAKIM KURUYOR' "Sosyal medyadan takım kuruyor' eleştirilerine yanıt vermeye değmez" diyen Galatasaray Teknik Direktörü, "Sokağın, taraftarımızın dili sosyal medya ile aynı değil" dedi.

"BİZE GÜVENİN" İyi yolda olduklarını belirterek taraftardan destek isteyen Buruk, "Orta saha ve forvet birbirine alıştı, defans problemlerimizi çözeceğiz, cezalar ve sakatlıklardan dolayı problem yaşadık. Oyunumuzu üstüne koyarak geliştireceğiz."

'HER ŞEY GALATASARAY İÇİN' "Beşiktaş maçı için sloganımız; her şey Galatasaray için... Kulağımızı kapattık, işimize konsantre durumdayız. Galatasaray daha iyi olacak. Derbide çıkışımız sürecek. Taraftarımız bizlere güvensin." ifadelerini kullandı.