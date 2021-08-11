Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray’da yeni hedef Dennis!

Parma’nın küme düşmesinin ardından Man’ın da Avrupa’da oynamak istemesi, Galatasaray’ın bu transferde elini güçlendiriyor. Öte yandan Luyindama’nın performansından memnun olmayan Terim’in savunmaya bir takviye daha istediği öğrenildi. Galatasaray’ın Meksikalı Vasquez’i radarına aldığı kaydedildi.

YENİ HEDEF DENNİS MAN

Galatasaray, Parma'ya 6,5 milyon avro artı bonuslar önerirken, 22 yaşındaki Dennis Man'a ise 2 milyon avroluk maaş teklif edecek. Fotomaç'taki habere göre; Man'ın küme düşen Parma'dan ayrılmak istemesi, Aslan'ın elini güçlendiriyor.

GALATASARAY’A BİR STOPER DAHA! Nelsosn'u alan Galatasaray, Meksikalı Vasquez'i de istiyor. Luyindama'dan memnun olmayan ve Marcao'yu da satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunan Johan Vasquez için girişimlerini sürdürüyor.

LUYİNDAMA 4 MİLYON AVROYA SATILIK Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Nelsson ve Marcao'yu savunmaya düşünürken, 3. stoper konumuna düşen Luyindama iyi bir teklife satılacak, yoksa kulübede oturacak.