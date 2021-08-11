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Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray’da yeni hedef Dennis!

11.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patrick van Aanholt, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk, Sacha Boey, Barış Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Victor Nelsson'u kadrosuna katan Galatasaray’da yeni hedef belli oldu. Sarı-kırmızılıların, Romen golcü Dennis Man'la ilgilendiği ortaya çıktı.

Parma’nın küme düşmesinin ardından Man’ın da Avrupa’da oynamak istemesi, Galatasaray’ın bu transferde elini güçlendiriyor. Öte yandan Luyindama’nın performansından memnun olmayan Terim’in savunmaya bir takviye daha istediği öğrenildi. Galatasaray’ın Meksikalı Vasquez’i radarına aldığı kaydedildi.

YENİ HEDEF DENNİS MAN

Galatasaray, Parma'ya 6,5 milyon avro artı bonuslar önerirken, 22 yaşındaki Dennis Man'a ise 2 milyon avroluk maaş teklif edecek. Fotomaç'taki habere göre; Man'ın küme düşen Parma'dan ayrılmak istemesi, Aslan'ın elini güçlendiriyor.

GALATASARAY’A BİR STOPER DAHA!

GALATASARAY’A BİR STOPER DAHA!
Nelsosn'u alan Galatasaray, Meksikalı Vasquez'i de istiyor. Luyindama'dan memnun olmayan ve Marcao'yu da satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Avrupa kulüplerinin de radarında bulunan Johan Vasquez için girişimlerini sürdürüyor.

LUYİNDAMA 4 MİLYON AVROYA SATILIK

LUYİNDAMA 4 MİLYON AVROYA SATILIK
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Nelsson ve Marcao'yu savunmaya düşünürken, 3. stoper konumuna düşen Luyindama iyi bir teklife satılacak, yoksa kulübede oturacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın savunmayı Victor Nelsson ile takviye etmesinin ardından 3. stoper konumuna düşen Christian Luyindama için hedeflenen rakam belli oldu. Terim'in performansından memnun olmadığı Luyindama için Galatasaray'ın 4 milyon avro istediği öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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