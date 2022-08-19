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Galatasaray Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti! Aslan son dakikalarda kükredi

19.08.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Ümraniyespor'un konuğu oldu. Geçtiğimiz hafta Giresunspor'a 1-0 mağlup olurken, Ümraniyespor karşısında son dakikalarda Gomis'in ayağından gelen golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarırken, 4. hafta oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesi moral depoladı. İşte Ümraniyespor Galatasaray karşılaşmasına dair detaylar...

Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 beraberlikle geçilirken, ikinci yarıda Seferovic'in yerine oyuna giren Gomis karşılaşmanın 86. dakikasında Galatasaray'a 3 puanı getiren golü kaydetti.

Bu skorla Galatasaray puanını 6'ya yükseltirken, Ümraniyespor 2 puanda kaldı. Sarı-Kırmızılılar ligin 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak, Ümranispor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

2 KEZ DİREKTE PATLADI!

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Galatasaray Sergio Oliviera'nın kullandığı serbest vuruşta direği bulurken, mücadelenin ikinci yarısında ise Seferovic ile ikinci kez direk gole engel oldu.

MERTENS İKİNCİ YARI GİRDİ!

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Galatasaray'ın yeni transferlerin Mertens, ikinci yarının hemen başında Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu ve 45 dakika sahada kaldı.

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK!

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Bitexen Giresunspor müsabakasının ilk 11'inde zorunlu tek değişiklik yaptı.

Ligin 3. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Dries Mertens, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligin 2. haftasında yapılan ve 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor mücadelesinin 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Karadeniz temsilcisine karşı ilk 11'de görev alan ancak hafta içindeki antrenmanlarda sakatlanan Fredrik Midtsjö'den yararlanamayan Buruk, bu oyuncunun yerine Torreira'yı sahaya sürdü.

TORREIRA İLK KEZ İLK 11'DE

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Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün İngiltere'nin Arsenal takımından transfer ettiği Uruguaylı orta saha oyuncusu, ilk kez geçen haftaki Giresunspor mücadelesinde forma giydi. Karadeniz temsilcisine karşı sonradan oyuna dahil olan Torreira, Ümraniyespor mücadelesiyle ilk kez 11'e girdi.

OMAR VE EMİN KADRODA

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Galatasaray'da sakatlıkları geçen savunma oyuncuları Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram maç kadrosuna alındı. Sezon öncesi kampında sakatlanan stoper Emin Bayram ile sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 maçını kaçıran Norveçli sağ bek yedek kulübesinde görev bekledi.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Leo Dubois ile Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı ve Hamza Akman'a 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer verilmedi.

10 BİNİN ÜZERİNDE GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNDE

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Galatasaray'ın konuk takım olarak mücadele ettiği karşılaşmayı 10 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.

Ev sahibi kulüp Ümraniyespor, sarı-kırmızılı taraftarlar için yaklaşık 75 bin kişilik stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar yer ayırdı. Satışa sunulan yaklaşık 25 bin misafir takım taraftarı biletinin 10 bine yakını taraftarlar tarafından alındı. Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ile futbolcularına tezahüratlarla destek verdi.

RECEP UÇAR'DAN DA TEK DEĞİŞİKLİK

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HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ligde son yaptıkları Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti. Süper Lig'in yeni takımı, Galatasaray karşısına Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson Aires, Tomislav Glumac, Ermir Lenjani, Oğuz Gürbulak, Yonathan Del Valle, Antonio Mrsic, Durel Avounou, Onur Ayık, Adel Bettaieb kadrosuyla mücadele etti.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde ise Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Isaac Sackey, Valentin Gheorghe, Metehan Mimaroğlu, Emre Nefiz, Yunus Emre Mertoğlu, Geraldo, Nika Gagnidze ve Umut Nayir yer aldı. Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 2. haftada 1-0 kaybettikleri Antalyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Geraldo'yu yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Del Valle'yi sürdü.

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇINDAN KARELER

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Okan Buruk Ümraniyespor son dakika galatasaray
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