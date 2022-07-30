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Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

30.07.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Özçelik kardeşiyle sosyal medya gündeminde. Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. 4 kız kardeş olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik,Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle hayran bıraktı, görenler şaştı kaldı, "Ablasının aynısı" yorumları havada uçuştu.

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Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik'in özel hayatını merak edenler, kardeşi Meltem'i görünce hayran kaldı.

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32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya başladı.

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Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gamze Özçelik
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