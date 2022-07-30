Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle hayran bıraktı, görenler şaştı kaldı, "Ablasının aynısı" yorumları havada uçuştu.

Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik'in özel hayatını merak edenler, kardeşi Meltem'i görünce hayran kaldı.

32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya başladı.

Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi.