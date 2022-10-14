Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenler inanamadı! "Ablasının kopyası"

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları olan ikili bambaşka hayatlar kurdu ve ekranlardan uzaklaştı.

Oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, annesine olan benzerliğini dile getiriyor.



KARDEŞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi.



32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor.

