Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yarın evinde Beşiktaş’ı konuk edecek olan Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip kampa girerek maç saatini beklemeyi başladı.