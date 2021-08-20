GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında yarın evinde Beşiktaş’ı konuk edecek olan Gaziantep, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmanı kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip kampa girerek maç saatini beklemeyi başladı.
Gaziantep, Beşiktaş maçına hazır