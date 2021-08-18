YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

18.08.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Ustası Türkmen: - "Dükkanımı açtığımda arkadaşlarım 'yapamazsın, en fazla 6 ay sonra dükkanını kapatırsın" dediler ama pes etmeyip çabalayarak bugünlere geldim"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli sedef ustası Nurgül Türkmen, eşinin tavsiyesi üzerine başladığı sedef kakmacılığında geride bıraktığı 10 yılın ardından yurt dışına da satış yapmaya başladı.

Bakırcılar Çarşısı'nın tek kadın ustası olarak dikkati çeken 44 yaşındaki Türkmen, yaklaşık 10 yıl önce eşinin tavsiyesi üzerine İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün açtığı sedef kursunda 6 ay eğitim aldı. Daha sonra 15 metrekarelik bir iş yeri kiralayan ve işinin patronu olan Türkmen, artık Ürdün, Erbil gibi Arap ülkelerine de ürün satmaya başladı.

Türkmen, AA muhabirine, eşinin tavsiyesi üzerine başladığı mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Bakırcılar ve Sedefçiler Odası'nın desteklediği kursa başvurduğunu ve bir hafta sonra kabul gördüğünü anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"10 yıldır kendi iş yerimde yaptığım ürünleri satıyorum. Dükkanımı açtığımda arkadaşlarım 'yapamazsın, en fazla 6 ay sonra dükkanını kapatırsın" dediler ama pes etmeyip çabalayarak bugünlere geldim. Bakırcılar Çarşısı'nın tek kadın sedef ustasıyım. Bu yüzden daha çok çalışmam gerektiğine inandım ve çok şükür başarılı oldum."

İş yerinde çeyiz sandığı, ayna, sandalye, sehpa, midye kutu, puroluk, rahle, şamdan, mumluk, baston, anahtarlık, kül tablaları, sini altlıkları, tavla ve telefonluk gibi onlarca çeşit ürün çıkardığını aktaran Türkmen, "Ayrıca özel üretimler de yapıyorum. Silah kabzası da isteyen oluyor, masa türü ürünler de... Ürünlerimi Ürdün, Erbil olmak üzere ağırlıklı olarak Arap ülkelerine satıyorum. Yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Salgın süresince iş yerinin kapalı olduğunu ve bu yüzden internet satışına yöneldiğini dile getiren Türkmen, burada da iyi bir müşteri kitlesi oluşturduğunu kaydetti.

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

- Sedef Ustası Türkmen: - "Dükkanımı açtığımda arkadaşlarım 'yapamazsın, en fazla 6 ay sonra dükkanını kapatırsın" dediler ama pes etmeyip çabalayarak bugünlere geldim"

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cuma

İmsak
04:17
Sabah
05:44
Öğle
12:39
İkindi
16:22
Akşam
19:24
Yatsı
20:45

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Demir Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Gülcan Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Özge Duacı Eczanesi
Sehitkamil
Çay Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Sivasspor'un rakibi Kopenhag, Sivas'a geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

GÜNCELLEME- Bartın'da ormanlık alanda kaybolan iki kardeş bulundu

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.