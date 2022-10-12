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Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

12.10.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanın ardından Konya'ya gidecek.

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Gaziantep Gaziantep FK futbol

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