GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.
Kırmızı-siyahlı takım, yarın karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.
Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz