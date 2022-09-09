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Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

09.09.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ümraniyespor Gaziantep FK spor toto

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