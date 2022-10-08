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Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

08.10.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 238 kilogram esrar, 19 sikke ve 2 tarihi obje ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Nurdağı ilçesi kırsalında bulunan Hisar Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasına Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda, 235 kilogram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar, tarihi değeri olduğu belirtilen 19 sikke ve 2 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.M. (29), çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu

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