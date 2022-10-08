Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.M. (29), çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kapsamda, Nurdağı ilçesi kırsalında bulunan Hisar Mahallesi’ndeki bir mısır tarlasına Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine ekiplerce düzenlenen operasyonda, 235 kilogram kubar esrar, 3 kilogram toz esrar, tarihi değeri olduğu belirtilen 19 sikke ve 2 obje ele geçirildi.

Gaziantep'te 238 kilogram esrar ele geçirildi

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