Gelin adayı Hanife Gürdal yeniden başını örttü! "Tekrar açılma tesettür yakışıyor"

MYNET DETAY- Bir dönem ekranlara damgasını vuran izdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hanife, başörtülü hali ile tanınmasının ardından açılarak gündem olmuştu. Daha sonra ise evlenen Hanife sorunlu bir ilişki yaşıyordu.
Kemal Ayvaz'la bir küsüp bir barışan fenomen gelin adayı en sonunda boşanma kararı almış ve "Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz" demişti.
Hanife Gürdal son olarak da "Temizlenmenin yolu çamura bulanmak değil dedim ve..." notuyla başörtülü halini paylaştı.
Hanife paylaşımında "Herkese hakkım helal olsun en ihtiyacım olan şeydi şükür Allah da nasip etti tekrar" dedi.
Gelin adayı Hanife'nin yeniden başını kapatmış hali takipçilerinden büyük beğeni aldı. Hanife Gürdal'ı görenler "Bir daha açılma", "Çok yakışmış", "Tesettür çok yakışıyor açılma", "Allah kabul etsin" yorumlarında bulundu.
Gelin adayı Hanife daha sonra Suudi Arabistan'dan paylaşım yapınca umreye gittiği düşünüldü.
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