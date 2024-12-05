Gelin adayı Hanife Gürdal yeniden başını örttü! "Tekrar açılma tesettür yakışıyor"

Kemal Ayvaz'la bir küsüp bir barışan fenomen gelin adayı en sonunda boşanma kararı almış ve "Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz" demişti.