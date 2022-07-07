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Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

07.07.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erciyes'teki yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular bu sabah yaptıkları yenilenme çalışmalarının ardından 29 Haziran'da başlayan kampı tamamladı.

Başkent ekibi, 3 günlük Kurban Bayramı izninin ardından sezon öncesi hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

Gençlerbirliği, Erciyes kampını tamamlayarak Ankara'ya döndü

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği spor toto 1.lig

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