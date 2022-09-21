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Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

21.09.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeyi amaçlayan Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Altaş Denizlispor maçında forma giymeyen ve az süre alan oyuncular, çalışmalarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra dar alanda pas organizasyonlarında bulundu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, yüksek tempolu çift kale maçla devam eden antrenmanda, kanatlardan orta, şut ve gol çalışması yapıldı.

Takımın kalecileri ve oyuncuları arasında yapılan çekişmeli ve iddialı şut çalışmasında kaybedenler mekik çekme cezası aldı.

Denizlispor maçında kart cezalısı olduğu için forma şansı bulamayan takımın savunma oyuncularından Metehan Mert, bireysel antrenman yaptı.

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

Gençlerbirliği yüksek tempoda çalıştı

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Gençlerbirliği

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