Gençleştirme operasyonu geçirmişti! Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız'ı görenler tanıyamadı

MYNET- Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız yıllar önce estetik için gittiği bir klinikte yanlış müdahaleye maruz kaldı. Göz çevresinde deformasyon meydana gelen Yıldız bu kez kardeşi Seda Sayan'ın kapısını çaldı.

Kardeşinin önerisiyle bir estetik uzmanına giden Nursel Yıldız'ın göz çevresindeki problemler giderildi ve yüz gençleştirme ameliyatıyla operasyon tamamlandı.

Nursel Sayan'ın doktoru öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşarak "Sevgili Seda Sayan kıymetli ablası Nursel Hanım'ı emanet etti. 'Hocam ablam 3 yıl önce bir operasyon geçirdi, talihsizlik oldu gözleriyle ilgili, 3 yıldır siyah gözlükler ile dolaşıyor, hem onu hem de yüz gençleştirme yaparsanız mutlu olurum' dedi. 'Memnuniyetle' dedim" demişti.

Seda Sayan'ın ablasının operasyondan 15 saat sonra çekilen videosu sosyal medyayı sallamıştı. Yüzü tanınmaz hale gelen Nursel Yıldız çekilen videoda "Kendimi şu halimle muhteşem hissediyorum" demişti.



Nursel Sayan aylar sonra ortaya çıktı. Sayan kardeşler Berlin'de tedavi gören annelerini ziyaret ettikleri anları paylaştı.

Paylaşımda Seda Sayan'ın ablasının son halini görenler şaştı kaldı. Nursel Sayan resmen bambaşka biri oldu.