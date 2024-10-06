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  4. Gençleştirme operasyonu geçirmişti! Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız'ı görenler tanıyamadı

Gençleştirme operasyonu geçirmişti! Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız'ı görenler tanıyamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 11:37
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Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız gençleştirme operasyonu geçirmişti. Nursel Yıldız'ın ameliyattan önce ve sonra çekilen görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız'ın son hali ortaya çıktı.

MYNET- Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan Yıldız yıllar önce estetik için gittiği bir klinikte yanlış müdahaleye maruz kaldı. Göz çevresinde deformasyon meydana gelen Yıldız bu kez kardeşi Seda Sayan'ın kapısını çaldı.

Kardeşinin önerisiyle bir estetik uzmanına giden Nursel Yıldız'ın göz çevresindeki problemler giderildi ve yüz gençleştirme ameliyatıyla operasyon tamamlandı.

Nursel Sayan'ın doktoru öncesi ve sonrası görüntüleri paylaşarak "Sevgili Seda Sayan kıymetli ablası Nursel Hanım'ı emanet etti. 'Hocam ablam 3 yıl önce bir operasyon geçirdi, talihsizlik oldu gözleriyle ilgili, 3 yıldır siyah gözlükler ile dolaşıyor, hem onu hem de yüz gençleştirme yaparsanız mutlu olurum' dedi. 'Memnuniyetle' dedim" demişti.

Ekran Alıntısı

Seda Sayan'ın ablasının operasyondan 15 saat sonra çekilen videosu sosyal medyayı sallamıştı. Yüzü tanınmaz hale gelen Nursel Yıldız çekilen videoda "Kendimi şu halimle muhteşem hissediyorum" demişti.

Ekran görüntüsü 2024-10-06 112758
Nursel Sayan aylar sonra ortaya çıktı. Sayan kardeşler Berlin'de tedavi gören annelerini ziyaret ettikleri anları paylaştı.

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Paylaşımda Seda Sayan'ın ablasının son halini görenler şaştı kaldı. Nursel Sayan resmen bambaşka biri oldu.

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Seda Sayan
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