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Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

16.07.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçenler, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatilinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de bulunan tatilcilerin dönüşe geçmesiyle, Karadeniz Bölgesi'nin İstanbul'a bağlantısı olan yolda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Polis ve jandarma ekipleri, yolda denetimlerini sürdürdü.

Hasarlı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatilinden dönenler Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda yoğunluk oluşturuyor

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bolu ulaşım

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