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Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

19.09.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye öncülüğünde bu yıl 18.'si düzenlenen İncir Tarım Kültür ve Sanat Festivali, sanatçı Koray Avcı'nın verdiği konserle bitti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde konser alanındaki girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı.

Kovid-19 aşıları tamamlanmayan ya da PCR testi yaptırmayanların alınmadığı konser alanı girişinde sağlık ekibi, isteyenlerin aşılarını yaptı.

Sanatçı Koray Avcı, söylediği şarkılarla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sahnede yaptığı konuşmada, Avcı'nın kısa süre önce babasını kaybetmesine rağmen konseri iptal etmediğini belirterek, sanatçıya teşekkür etti.

Konsere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da katıldı.

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Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi

Germencik'teki festival Koray Avcı konseriyle sona erdi
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Anahtar Kelimeler:
Koray Avcı

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