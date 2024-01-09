Gillian Anderson Altın Küre'de öyle bir elbise giydi ki... Dikkatli gözler hemen fark etti: Vajina...

Gillian Anderson başka bir kırmızı halı röportajında, vajina detaylı elbisenin Hearst ile alternatif sağlıklı yaşam markası G Spot arasındaki bir iş birliği olduğu açıklandı.

Elbiseye dair "Yonis (Sanskritçe'de rahim anlamına gelen kelime), elbisemin üzerinde o kadar çok yonis var ki. Yaklaşık 150 saatlik bir nakış işiydi" dedi.