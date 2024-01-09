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  4. Gillian Anderson Altın Küre'de öyle bir elbise giydi ki... Dikkatli gözler hemen fark etti: Vajina...

Gillian Anderson Altın Küre'de öyle bir elbise giydi ki... Dikkatli gözler hemen fark etti: Vajina...

09.01.2024 14:06 | Son Güncelleme:
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Altın Küre'nin yankıları dünya magazin gündeminde sürüyor. The Crown ile büyük beğeni toplayan oyuncu Gillian Anderson geceye kadın anatomisi motifleriyle kaplı zarif bir elbiseyle geldi. Başarılı oyuncu tabii ki gündemde yerini aldı. Bakın bu elbiseyi seçmesinin nedeni neymiş...

Uzun yıllar X Files dizisinde Dana Scully rolüyle seyirci karşısına çıkan, Sex Education ve son zamanlarda da The Crown ile gündeme gelen Gillian Anderson, Altın Küre'de adından söz ettirdi.


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Yaklaşık 150 saatlik bir nakış işi!

İlk bakışta klasik bir elbise seçmiş gibi görünmesine karşın başarılı oyuncu, yakından bakan hayranlar tarafından elbisenin kadın anatomisi motifleriyle kaplı olduğunu fark edildi.

Gabriela Hearst tarafından tasarlanan askısız beyaz özel elbisesiyle muhteşem görünen Gillian Anderson, tasarımı doğruladı ve neden bu elbiseyi seçtiği sorulduğunda 'Birçok nedenden dolayı. Markaya uygundur' dedi.

Gillian Anderson başka bir kırmızı halı röportajında, vajina detaylı elbisenin Hearst ile alternatif sağlıklı yaşam markası G Spot arasındaki bir iş birliği olduğu açıklandı.

Elbiseye dair "Yonis (Sanskritçe'de rahim anlamına gelen kelime), elbisemin üzerinde o kadar çok yonis var ki. Yaklaşık 150 saatlik bir nakış işiydi" dedi.

Gillian, gösteriden sonra akşam yemeğine giderken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak şu espriyi de yaptı: 'Bazen yoni elbisenle gitmek için sadece bir sosise ihtiyacın olur.'

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Anahtar Kelimeler:
Gillian Anderson magazin ele
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