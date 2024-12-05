Gizem Karaca Yılbaşı ağacını kurdu! İstanbul'daki lüks villasını görenler hayran kaldı

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj', 'Safir' gibi projelerle tanınan Gizem Karaca bir süre önce İstanbul'u terk etmişti. Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca eşiyle lüks bir ev yaptırmıştı.

Bahçeli ve havuzlu evinde kendi ekip biçen oyuncu "Köyde yaşıyor" yorumlarına sitem etmişti.

Oyuncu Karaca "Organik yaşıyoruz. Kendimiz ekiyoruz ama köy hayatım yok. Domates, salatalık ve patlıcan dikiyoruz. Manavdan bir şey almamaya çalışıyoruz. 'İstanbul'u terk etti' haberleri doğru değil. Bir ayağım İstanbul'da..." demişti.

Gizem Karaca son olarak evinde yılbaşı ağacı kurduğu anları paylaştı. Lüks evin detayları ise görenlerin beğenisi topladı.