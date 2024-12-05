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  4. Gizem Karaca Yılbaşı ağacını kurdu! İstanbul'daki lüks villasını görenler hayran kaldı

Gizem Karaca Yılbaşı ağacını kurdu! İstanbul'daki lüks villasını görenler hayran kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.12.2024 08:03
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Gizem Karaca bir süre önce İstanbul'u terk etmişti. İzmir'de her detayını kendi tasarladığı lüks eviyle sık sık gündeme gelen Gizem Karaca Yılbaşı ağacını kurdu. Gizem Karaca'nın evini görenler hayran kaldı.

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj', 'Safir' gibi projelerle tanınan Gizem Karaca bir süre önce İstanbul'u terk etmişti. Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Karaca eşiyle lüks bir ev yaptırmıştı.

Bahçeli ve havuzlu evinde kendi ekip biçen oyuncu "Köyde yaşıyor" yorumlarına sitem etmişti.

Oyuncu Karaca "Organik yaşıyoruz. Kendimiz ekiyoruz ama köy hayatım yok. Domates, salatalık ve patlıcan dikiyoruz. Manavdan bir şey almamaya çalışıyoruz. 'İstanbul'u terk etti' haberleri doğru değil. Bir ayağım İstanbul'da..." demişti.

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Gizem Karaca son olarak evinde yılbaşı ağacı kurduğu anları paylaştı. Lüks evin detayları ise görenlerin beğenisi topladı.

EŞİ İZMİR'DEN ÇIKMAK İSTEMİYOR

Doğa ile iç içe yaşayan Karaca eşi Kemal Ekmekçi ile neden sıkça bir arada görünmedikleri sorularına yanıt verdi.

Evliliğinin iyi gittiğini vurgulayarak Karaca, "Kendisi asla İstanbul’u sevmiyor, ben onu İzmir’den çıkaramıyorum. Yılbaşında inşallah Kapadokya’da birlikte olacağız" şeklinde konuştu.

Evlilik sonrası İstanbul'dan İzmir'e taşınan Gizem Karaca, kendi bahçesinde organik tarım yapıyor. Karaca, "Kendim de bir şeyler ekip biçiyorum, mevsimine göre ne varsa. Organik beslenmeye çalışıyorum" dedi.

Açıklamaları sonrası Gizem Karaca'nın lüks evi de merak edildi. Evindeki lavaboyu bile kendisi yaptığını söyleyen Karaca "Evim rehabilitasyon merkezi gibi eşyalarımın da zamansız olmasını istedim" dedi.

2016'da arsa aldıklarını ve 2019'da evi bitirdiklerini söyleyen güzel oyuncu "Kendi keyfimize göre çizdirip, nasıl rahat yaşarız her detayı öyle yaptık. Tatlı ve huzurlu bir yaşamımız var" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca
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