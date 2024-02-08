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"Göğüs büyüklüğümün tamamen farkındayım" demişti! Beyaz elbisesini sütyensiz giyip meydan okudu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.02.2024 08:39 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren İngiliz oyuncu Florence Pugh bir süre önce sütyensiz tarzı yüzünden eleştirilere maruz kalmıştı. "Uzun zamandır bedenimde yaşıyorum. Göğüs büyüklüğümün tamamen farkındayım ve bundan korkmuyorum." diyen güzel oyuncu yine tarzıyla eleştirilere meydan okudu.

"Küçük Kadınlar", "Merak Etme Sevgilim" ve "Black Widow" filmleriyle tanınan ünlü oyuncu Florence Pugh, iddialı seçimleriyle dikkat çekiyor.

Son dönemde seçimleri sebebiyle sosyal medyada zorbalığa maruz kalan güzel isim Mexico City'deki Dune: İkinci Bölüm galası için boy gösterdi.


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Sütyensiz seçimiyle bir kere daha eleştirilere meydan okuyan Florence Pugh eteğinde dantel detayları bulunan vücudu saran beyaz elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde meme uçları göründüğü için eleştirilen Pugh "İzlemesi ve tanık olması ilginç olan şey, erkeklerin bir kadının vücudunu herkesin önünde, gururla, herkesin görebileceği şekilde tamamen yok etmesinin ne kadar kolay olduğudur" dedi.

"Birçoğunuz agresif bir şekilde 'düz göğüslü' olmaktan nasıl utanmam gerektiğini bana bildirmek istedi.Uzun zamandır bedenimde yaşıyorum. Göğüs büyüklüğümün tamamen farkındayım ve bundan korkmuyorum" diyen Florence Pugh sözlerine şöyle devam etti:

"Bir yıl önce Valentino pembe elbisesiyle her şey ters gittiğinde, bir kumaş parçasının üzerinden göğüs uçlarım görünüyordu ve bu insanları gerçekten yaraladı. İnsanların korktuğu şey özgürlüktür; rahat ve mutlu olduğum gerçeği. Kadınları bedenleri hakkında yorum yaparak aşağılamak çok uzun zamandır işe yaradı.

Maalesef insan vücudundan o kadar korkar hale geldik ki, kumaşın arkasındaki iki küçük sevimli meme uçlarıma bile cinsel olmayan bir şekilde bakamıyoruz. Kadın bedeninin var olmasının birden fazla nedeni olduğunu herkese hatırlatmaya devam etmeliyiz."

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