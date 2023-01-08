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Gol sevinci gündem olmuştu! Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst ayrılık talebini yönetime iletti

08.01.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta alınan 3 puandan çok Weghorst'un gol sevinci konuşulurken, Hollandalı futbolcunun yönetime ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka, siyah - beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Cenk Tosun ve 45+6. dakikada Wout Weghorst kaydetmişti. Siyah - beyazlıların 2. golünü atan Weghorst, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Hollandalı yıldızın attığı golden sonra yaptığı sevinç, taraftarları önce sevindirirken sonra ise endişelendirdi. Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öptü, kalp yaptı ve taraftarlara el sallayarak veda edercesine bir jestte bulundu. Konuyla alakalı çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

DHA'nın haberine göre; Süper Lig'deki performansına Dünya Kupası'nda attığı golleri de ekleyen ve bir anda Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Hollandalı golcü için dün gece oldukça hareketli geçti. Kasımpaşa maçında attığı golden sonra veda eder gibi hareketlerde bulunan Weghorst, maç sonunda da stadın çimlerinde uzun süre tribünlere ve taraftara bakarak adeta vedayı doğrulamış oldu. Maç esnasında önce Fransız, sonra Türk basını ve ardından İngiliz basınında patlayan haberlerin ardından, ilk başta yalanlanan Manchester United ilgisi, maç bitiminde kabul edildi ve Hollandalı yıldızın transfer süreci başlamış oldu.

WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi. Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek. Burada en önemli kriter ise Weghorst'un tutumu.

Beşiktaş yönetimi, her ne kadar 'izin vermezsek gidemez' dese de, Manchester United'da oynama şansı yakalamış bir futbolcuya bu izni vermezlerse, yaşayacağı psikolojik durumun çok olumsuz yansımalarını da göz ardı etmiyor. Alınan son bilgilere göre Wout Weghorts, Manchester United fırsatını kesinlikle kaçırmak istemiyor ve ayrılmanın eşiğinde.

Dün akşam oynanan Kasımpaşa maçından sonra yönetimle bu konuyu konuşan Weghorst, Manchester United'la görüşmelerde bulunduklarını ve ayrılmak istediğini açıkça söyledi. Yönetim ise resmi prosedürleri yıldız oyuncuya hatırlatarak, Burnley ve Manchester United'ın kendilerine resmi teklifi getirmesini beklemeye geçti. Oldukça duygusal bir konuşma yaptığı öğrenilen Hollandalı oyuncunun, transferinin nereye varacağı önümüzdeki bir kaç gün içinde netleşecek.

ABOUBAKAR ÇOK ZOR TRANSFER

ABOUBAKAR ÇOK ZOR TRANSFER

Bu arada Weghorst'un ayrılması durumunda ilk aday gibi görünen Aboubakar transferi biraz zor gibi. Siyah beyazlılar 30 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ederken, Ronaldo'nun transferiyle Al Nassr'dan ayrılan Aboubakar'ın Beşiktaş'tan gidiş süreci, boşta olduğu için çok yüksek rakamlara kontrat yapma isteği gibi etkenler bu transferi oldukça zor bir hale getiriyor.

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