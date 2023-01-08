Gol sevinci gündem olmuştu! Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst ayrılık talebini yönetime iletti

WEGHORST, MANCHESTER UNITED İDDİALARINI DOĞRULADI VE AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Beşiktaş yönetimi ve sportif direktörü, Weghorst için kendilerine bir teklif gelmediğini açıkladı. Ancak olası teklifin Premier Lig'in güçlü temsilcisi Manchester United veya başka bir Avrupa takımından olması halinde kendilerine değil, Burnley'e olacağının altı da özellikle çizildi. Burnley F.C, Weghorst'un satışı veya yeniden kiralanması için başka bir kulüple anlaşırsa Beşiktaş ile yeniden masaya oturacak ve siyah beyazlıların onay vermesi halinde ayrılık gerçekleşecek. Burada en önemli kriter ise Weghorst'un tutumu.