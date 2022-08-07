İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun Nordsjaelland ve Cincinnati takımlarında forma giydiği belirtildi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Atanga'ya başarılar dileğinde bulunuldu.
Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti
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