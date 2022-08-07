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Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

07.08.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Ganalı futbolcunun Nordsjaelland ve Cincinnati takımlarında forma giydiği belirtildi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Atanga'ya başarılar dileğinde bulunuldu.

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

Göztepe, Isaac Atanga'yı transfer etti

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Göztepe futbol

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