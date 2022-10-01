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"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

01.10.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) eğitim hayatına başlayan öğrenciler için konser düzenledi.

TÜİK Meydanı'ndaki "Nevşehir'e hoş geldin etkinliği" için NEVÜ kampüsü ve öğrenci yurtlarının bulunduğu bölgelerden ücretsiz servis otobüsleri hizmet verdi.

Meydanda buluşan öğrenciler ve vatandaşlar Gripin grubunun şarkılarına eşlik etti.

Gripin'in performansı müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, kentin turizm ve tarımın yanı sıra kültürel etkinlikleriyle ön plana çıktığını belirterek, üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında başarı diledi.

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

"Gripin" grubu Nevşehir konserinde hayranlarıyla buluştu

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