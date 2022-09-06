GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bu kapsamda olay yer yakınlarındaki bir çimento fabrikası, yangının daha kısa sürede söndürülmesine katkı sağlamak adına beton mikserlerini suyla doldurarak yangın bölgesine dökmeye başladı.

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına ait, atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

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