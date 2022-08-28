GÜNCELLEME 3 - Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocakestane mevkisinde, Kenan Yiğit (47) idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Yiğit ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Fatih Kalemiş (54) ve Mustafa Kemal Girgin (53) yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Canbolat daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan otobüs olay yerinden kaldırıldı.
- Kazayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı.
İnegöl-Domaniç kara yolunda Tavşanlı'dan Mudanya'ya seyir halinde olan tur otobüsünün sabah saatlerinde devrildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup, yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."
- Kazayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ
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