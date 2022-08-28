YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME 3 - Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

28.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki Kocakestane mevkisinde, Kenan Yiğit (47) idaresindeki 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Yiğit ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Fatih Kalemiş (54) ve Mustafa Kemal Girgin (53) yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bursa ve Kütahya'daki hastanelere sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne giderek kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti.

Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan otobüs olay yerinden kaldırıldı.

- Kazayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İnegöl-Domaniç kara yolunda Tavşanlı'dan Mudanya'ya seyir halinde olan tur otobüsünün sabah saatlerinde devrildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup, yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

GÜNCELLEME 3 - Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

- Kazayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl açıklama kaza ölü otobüs tur

Bursa Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:10
İkindi
16:52
Akşam
19:50
Yatsı
21:14
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.