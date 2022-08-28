GÜNCELLEME 3 - Bursa'da tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

"Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 38 kişi ise yaralanmıştır. Olayla ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayı soruşturmakla 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ölü muayene ve ölenlerin kimlik tespiti işlemleri devam etmekte olup, yaralı kişilerin tedavileri çeşitli hastanelerde yapılmaktadır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

- Kazayla ilgili 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi İNEGÖL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

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