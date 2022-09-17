İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında başlayan ve baharat firmasına ait paketleme tesisine de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yazıbaşı Mahallesi'ndeki kozmetik firmasına ait fabrika binasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken bölgeye itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve AKS 110 ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi devam ederken yangın, fabrikanın ikinci binasına ve ardından yakındaki bir baharat firmasına ait kekik paketleme yapılan tesise sıçradı. Kozmetik fabrikası deposundaki parfüm ve benzeri ürünler de yangın sırasında patlayarak çevreye saçıldı. Yangın nedeniyle hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen itfaiye erlerinin de olduğu 7 kişi hastanelere başvurdu. Çevredeki diğer fabrikalar da boşaltıldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında, kozmetik fabrikası ile baharat firmasına ait paketleme tesisi tamamen yandı. Fabrikada park halinde bulunan hafif ticari araç, minibüs ve 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Tesislerdeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME 3 - İzmir'de kozmetik fabrikasında başlayan yangın kontrol altına alındı

- Yangında kozmetik fabrikası, baharat paketleme tesisi, hafif ticari araç, minibüs ve iki otomobil kullanılamaz hale geldi YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

İzmir'deki kozmetik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor