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  4. GÜNCELLEME - Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCELLEME - Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

02.09.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Demetevler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Cumali ve Ramazan Y. kardeşler ile Can ve Selim A. kardeşler arasında sokakta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Cumali Y. ile karşı taraftan Can ve kardeşi Selim A. bıçakla yaralandı.

Üç yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan Selim A, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli Ramazan Y'yi gözaltına aldı.

GÜNCELLEME - Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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