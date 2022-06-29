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GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

29.06.2022 05:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SÜRÜCÜNÜN ÖLMESİ VE İSİM BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da otomobilin servis aracına arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Orakçı'nın kullandığı 01 HR 993 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Altınova Kavşağı'nda 01 S 0501 plakalı servis aracına arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki 5 kişi hafif, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Otomobilde çıkan yangın ise vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Araçta sıkışan Kadir Orakçı, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralılar müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen Orakçı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Orakçı'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YARALI SÜRÜCÜNÜN ÖLMESİ VE İSİM BİLGİSİ EKLENDİ

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin servis aracına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

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