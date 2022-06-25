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GÜNCELLEME - Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

25.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetti KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİSİ, YARALI SAYISI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Ordu'da akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesince dün organize edilen "27. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na katılmak üzere kente gelen dekan ile öğretim görevlilerine yönelik kültür ve turizm gezisi düzenlendi.

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan Ahmet S. yönetimindeki 52 DA 835 plakalı Ordu Üniversitesine ait midibüs, Gölköy ilçesi Ulugöl Cihadeyi Mahallesi mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki hastanelere sevk edilen 2'si ağır 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, gazetecilere, çeşitli üniversitelerin ilahiyat fakülteleri dekanlarının, Ordu Üniversitesindeki program vesilesiyle dün kente geldiğini söyledi.

Katılımcılar için bugün de Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'na gezi organize edildiğini belirten Sonel, bölgeye 2 kilometre kala aracın teknik bir sebeple freninin boşalması sonucu kazanın meydana geldiğini aktardı.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Sıddık Korkmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Sonel, kaza nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

GÜNCELLEME - Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

- Kazada, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetti KAZADA ÖLEN KİŞİNİN KİMLİK BİLGİSİ, YARALI SAYISI VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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