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GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

18.08.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanker ve tırın yanması nedeniyle ulaşıma kapatılan otoyolun İstanbul yönüne ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı YARALI İSİMLERİ İLE YOLUN KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

DÜZCE/ Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Bolu Dağı Viyadükler mevkisinde sodyum bikarbonat yüklü tankerle tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Düzce kesimi 1. Viyadük mevkisinde Yasin Arpacı (22) idaresindeki 34 PY 4764 plakalı sodyum bikarbonat yüklü tankerle Ramazan Ceylan yönetimindeki 77 DC 040 plakalı plastik kasa yüklü tır çarpıştı.

Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker ve tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlardaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaza nedeniyle kapatılan otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Otoyoldaki ulaşımın, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döneceği bildirildi.

GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

- Tanker ve tırın yanması nedeniyle ulaşıma kapatılan otoyolun İstanbul yönüne ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı YARALI İSİMLERİ İLE YOLUN KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

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trafik kazası Bolu Düzce anadolu otoyolu bolu dağı

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Sabah
06:00
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13:03
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Akşam
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21:24
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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