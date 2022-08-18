GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

- Tanker ve tırın yanması nedeniyle ulaşıma kapatılan otoyolun İstanbul yönüne ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı YARALI İSİMLERİ İLE YOLUN KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

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