GÜNCELLEME - Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.
Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişinin vefat ettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerin olaya müdahalede bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Öte yandan, söz konusu güzergahta ulaşım çift yönlü kapalı bulunuyor.
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