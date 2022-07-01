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GÜNCELLEME - Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

01.07.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, heyelan nedeniyle kaya kütlelerinin tırların üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki yaklaşık 25. kilometresinde heyelan meydana geldiğini belirtti.

Heyelanın sürüklediği kayaların bölgedeki 4 tırın üzerine düştüğünü ifade eden Doruk, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişinin vefat ettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerin olaya müdahalede bulunduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, söz konusu güzergahta ulaşım çift yönlü kapalı bulunuyor.

GÜNCELLEME - Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

DETAYLAR EKLENDİ

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

Artvin'de kara yolundaki tırların üzerine kaya düşmesi sonucu 1 kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
Artvin heyelan kaya

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