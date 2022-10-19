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GÜNCELLEME - Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

19.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Merve Güneş'in yol kenarında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli daha gözaltına alındı, dün yakalanan 2 sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erbeyli Mahallesi'nde, Aydın-İzmir kara yolu kenarında Merve Güneş'in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yapılan incelemede kamyonet sürücüsü Z.A, Denizli'de gözaltına alındı.

Aydın'a getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmada dün gözaltına alınan otomobil ve hafif ticari araç sürücüleri ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otopsisi tamamlanan Merve Güneş'in cenazesi, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki Çarşı Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden anne Halime Ocak, yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirterek "İnşallah çekecek cezasını, bir hastaneye götürebilirdi. Her insanın başına gelebilir, çarpıp kaçmak ne demek?" dedi.

Öte yandan Güneş'in eşinin cezaevinde olduğu, iki çocuğunun ise sevgi evinde kaldığı öğrenildi.

- Olay

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 18 Ekim'de yol kenarında bulunan kadına ait cesedin 23 yaşındaki Merve Güneş'e ait olduğu belirlenmişti. Kamera görüntülerinde yapılan inceleme sonucu kadına çarptığı değerlendirilen otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri gözaltına alınmış, kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

GÜNCELLEME - Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

- CENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 kişi daha gözaltında

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trafik kazası Aydın Denizli

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