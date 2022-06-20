GÜNCELLEME - Beykoz'da 2 tır ile 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü

Aynı istikamette seyir halinde olan Ferhat Han idaresindeki 34 FCN 255 plakalı tır park halindeki tıra, lastiği patlayan tır ise çarpmanın etkisiyle yardım için gelen 19 RB 742 plakalı yol yardım minibüsüne arkadan çarptı.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN HAYATINI KAYBETMESİ VE DETAY EKLENDİ

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