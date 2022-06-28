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  4. GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

28.06.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapan yoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, kayan toprağın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kentte sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Karayolları ekipleri tarafından iş makineleri yardımıyla toprak birikintisi kaldırıldıktan sonra yol yıkanarak temizlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, yaklaşık 13 saat sonra yeniden sağlanmaya başladı.

GÜNCELLEME - Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

- Toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapan yoldaki temizlik çalışmaları tamamlandı YOLUN ULAŞIMA AÇILMASI EKLENDİ

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

Bolu'da sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

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