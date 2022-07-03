GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Doğancı köyünde ağaçlandırma sahası yakınlarındaki kırsal arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.
Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ
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