GÜNCELLEME - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Günebakan köyü istikametinden şehir merkezine giden Nafiz Karadağ (15) yönetimindeki 24 AAE 989 plakalı otomobil, Ekşisu Mesire Alanı mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kanalda ters şekilde duran otomobildeki Karadağ ile 16 yaşındaki Emirhan Demir, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ ve Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Karadağ ve Demir'in modifiyeli araç gösterisini izlemek amacıyla mesire alanına gittikleri öğrenildi.