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  4. GÜNCELLEME - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

GÜNCELLEME - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

12.09.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ BİLGİSİ GÜNCELLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Günebakan köyü istikametinden şehir merkezine giden Nafiz Karadağ (15) yönetimindeki 24 AAE 989 plakalı otomobil, Ekşisu Mesire Alanı mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kanalda ters şekilde duran otomobildeki Karadağ ile 16 yaşındaki Emirhan Demir, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ ve Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Karadağ ve Demir'in modifiyeli araç gösterisini izlemek amacıyla mesire alanına gittikleri öğrenildi.

GÜNCELLEME - Erzincan'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

ÖLÜ BİLGİSİ GÜNCELLENDİ

Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Erzincan'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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trafik kazası Erzincan

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