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GÜNCELLEME - Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

17.09.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Okay Memiş: - "Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor" ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA (AA) - Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da merkez üssü, Erzurum'un Çat ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, il merkezinde sarsıntının çok hissedilmediğini belirterek, "Deprem Çat ilçesinde daha çok hissedildi. Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor." dedi.

GÜNCELLEME - Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

- Vali Okay Memiş: - "Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, köy muhtarlarımızla irtibatta. Erzurum genelinde şu anlık olumsuz bir durum bulunmuyor" ERZURUM VALİSİ OKAY MEMİŞ'İN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Çat ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem

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deprem Erzurum Çat

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