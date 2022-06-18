GÜNCELLEME - Eyüpsultan'da İETT otobüsü park halindeki 17 araca çarptı

Bağırması nedeniyle insanların kaçtığını dile getiren Tayfur, "Vura vura geldi, en son nokta bu kamyona çarptı. Buna vurduktan sonra geldik, çalışıyor içinde kimse yok. Terk etmiş gitmiş. Şahsı görmedik." dedi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler araçlarda hasar tespit çalışması yaptı.

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