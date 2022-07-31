GÜNCELLEME - İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
- Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ
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