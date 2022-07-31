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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

GÜNCELLEME - İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

31.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Çamönü Mahallesi'nde çok sayıda seranın bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

- Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı KONTROL ALTINA ALINMA BİLGİSİ EKLENDİ

İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir’de seraların bulunduğu bölgeden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir'de seraların bulunduğu bölgede çıkan yangın ormana sıçradı

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