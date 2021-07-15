GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Ünsal (60) yönetimindeki 23 EH 542 plakalı otomobil, Kandilöz mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 130 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yoldan geçen bir kişinin kaza kalıntılarını görüp haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ali Kocakaya (63) ile Havva Kocakaya (66) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İbrahim Ünsal ile Mustafa Kocakaya (64) Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kocakaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen İbrahim Ünsal'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.