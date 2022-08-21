GÜNCELLEME - Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu.
Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında, cesetlerden birini yol kenarındaki eski kum ocağında, diğerini de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda gören bir çoban, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Cesetler, ilk incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
CESETLERİN MORGA GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz