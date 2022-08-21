GÜNCELLEME - Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında, cesetlerden birini yol kenarındaki eski kum ocağında, diğerini de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda gören bir çoban, durumu yetkililere bildirdi.

CESETLERİN MORGA GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ

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