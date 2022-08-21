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GÜNCELLEME - Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

21.08.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESETLERİN MORGA GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ

KİLİS (AA) - Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında, cesetlerden birini yol kenarındaki eski kum ocağında, diğerini de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda gören bir çoban, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cesetlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetlerin kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Cesetler, ilk incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNCELLEME - Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

CESETLERİN MORGA GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

Kilis'te 2 kadın cesedi bulundu

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Kilis ceset kadın ölü

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