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GÜNCELLEME - Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

30.07.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Temmuz'da örgüt üyelerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yasal olmayan yollardan yurt dışına çıkmalarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Balçık Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yurt dışına kaçma girişiminde bulunan eski emniyet mensubu 4 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kocaeli'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Anahtar Kelimeler:
fetö Gebze

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