GÜNCELLEME - Konya'da şeker fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki şeker fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

- YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

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