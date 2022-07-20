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GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

20.07.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gürkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangının çok tehlikeli bir alanda çıktığını belirterek "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışması sürüyor. Yangına 9 arazöz, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık yarım hektarlık alandaki çam ağaçları zarar gördü." ifadesini kullandı.

GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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