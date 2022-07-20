GÜNCELLEME - Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangının çok tehlikeli bir alanda çıktığını belirterek "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerimizin soğutma çalışması sürüyor. Yangına 9 arazöz, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yaklaşık yarım hektarlık alandaki çam ağaçları zarar gördü." ifadesini kullandı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

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