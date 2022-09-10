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  4. GÜNCELLEME - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

10.09.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE İTFAİYE DAİRE BAŞKANININ KONUŞMASI EKLENDİ

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde kayısı sandıklarının bulunduğu ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, deponun boş olmasının, içeride yalnızca kasaların bulunmasının olası kötü bir durumu önlediğini söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını kaydeden Katipoğlu, "Dış cepheler özellikle yanıcı malzemeler, petrol türevi malzemeler olduğu için geç sönen ve geç soğutulan malzemeler. Soğutma çalışmaları devam edecek. Fabrikada hasar oluştu." dedi.

GÜNCELLEME - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

- YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE İTFAİYE DAİRE BAŞKANININ KONUŞMASI EKLENDİ

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da kayısı depolama fabrikasında yangın çıktı

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi

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