GÜNCELLEME - Malatya'da kayısı depolama fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının kontrol altına alındığını kaydeden Katipoğlu, "Dış cepheler özellikle yanıcı malzemeler, petrol türevi malzemeler olduğu için geç sönen ve geç soğutulan malzemeler. Soğutma çalışmaları devam edecek. Fabrikada hasar oluştu." dedi.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde içerisinde kayısı sandıklarının bulunduğu ve depo olarak kullanılan fabrikada yangın çıktı.

- YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE İTFAİYE DAİRE BAŞKANININ KONUŞMASI EKLENDİ

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