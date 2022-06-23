YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

23.06.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan gelen Hızır Ali Karataş: - "Ana vatana gelişin duygusu tarif edilmez, yaşanılır"

EDİRNE (AA) - Yaşadıkları ülkelerden baba ocağına ulaşmak için yola çıkan gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişleri devam ediyor.

Ana vatana kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

Almanya'nın Dortmund kentinden gelen Hızır Ali Karataş, AA muhabirine Türkiye'ye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Duygularını ifade edemediğini belirten Karataş, "Ana vatana gelişin duygusu tarif edilmez, yaşanılır. Gurbette olmanın tarifi çok zordur. Memleket hasretiyle bir yıl boyunca orada çalışıyoruz. Buraya da geldiğimizde ayrı duygular içerisinde oluyoruz. Her yıl geliyoruz. Ömrümüz olduğu sürece memleketimizi boş bırakmayız tatilimizi burada yapmaya geleceğiz." diye konuştu.

Karataş, Edirne'de bir gün konakladıktan sonra memleketi Aksaray'a gideceğini söyledi.

Ayşegül Karataş ise annesini ve babasını göreceği için mutlu oluğunu anlattı.

Sınır kapısında Türk bayrağını gördüğünde çok heyecanlandığını dile getiren Karataş, "Ülkemizi çok seviyoruz. Mümkün olduğunca yılda iki kez gelmeye çalışıyoruz. Ülkemize dönmek istiyoruz. Memleketimizi çok seviyoruz, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyoruz. Eşimle beraber orada çalışıyoruz." dedi.

Almanya'dan gelen Hikmet Kural ise vatana kavuşmanın mutluluk verdiğini ifade etti.

Türkiye'ye gelirken Balkan ülkelerinden geçtiğini dile getiren Kural, "Balkanlar üzerinde Osmanlı'nın bırakmış olduğu toprakları geze geze geliyoruz. Oralarda da camilerimiz var, insanlarımızla muhabbet ettik." dedi.

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

- Almanya'dan gelen Hızır Ali Karataş: - "Ana vatana gelişin duygusu tarif edilmez, yaşanılır"

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Gurbetçilerin baba ocağına yolculukları sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Almanya

Edirne Namaz Vakitleri 23 Haziran Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:33
Öğle
13:21
İkindi
17:22
Akşam
20:59
Yatsı
22:53
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Merdivenlerden çıkmakta zorlanıyorsanız...

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Hastalar uyuyunca tümörler uyanıyor! Doktorlar çağrıda bulundu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

''Eski kafalı ve ihtiyatlı bir adamım ama...''

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yetişkin film yıldızı erkeklere seslendi! Sevgililik şartları...

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.