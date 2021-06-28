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Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

28.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Bülent Üstündağ seçildi.

Genel kurul, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yer alan Hacettepe binasında gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren Bülent Üstündağ, Hacettepe'nin yeni başkanı oldu.

Hacettepe'nin mevcut başkanı olarak kongreye gelen Nedim Yıldırım, yaptığı konuşmada, salgın koşullarının zorluğuna işaret etti.

Yıldırım, her şeye rağmen yarışı son ana kadar götürdüklerini ve buradan birçok genç oyuncuyu hem Gençlerbirliği hem de Türk futboluna kazandırdıklarını dile getirdi.

Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir gibi isimlere Arda Kızıldağ ve Ömürcan Artan'ı eklediklerini söyleyen Yıldırım, Bülent Üstündağ ve Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'ın her iki kulübü layık oldukları yere götüreceğine inandığını ifade etti.

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ ise Hacettepe'nin Türk futbolu ve Gençlerbirliği için olan önemini bildiğini belirterek, el birliğiyle iki kulübün de özlediği günlere dönmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Kongrenin kapanış konuşmasını Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş yaptı. Akdaş, Gençlerbirliği ve Hacettepe'nin bağına değinerek, Hacettepe'nin A takıma güç verdiğini, özellikle bu borçlu yapıda Hacettepe'nin öneminin bir kat daha arttığını söyledi.

Kongrenin ardından Bülent Üstündağ, eski başkan Nedim Yıldırım'a hizmetleri için plaket ve çiçek takdim etti.

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu

Hacettepe'nin yeni başkanı Bülent Üstündağ oldu
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