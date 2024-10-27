Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok cannecim"

REKLAM GELİRİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Başarılı isim Hadise, bu sene için 3 büyük firma ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Şarkıcının anlaşmalar için alacağı ücretler ise ücretler ise dudak uçuklatan cinsten oldu.