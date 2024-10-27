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  4. Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok cannecim"

Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok cannecim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 07:44
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Esas Oğlan dizisiyle gündemde olan ve Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise yeni yaşını kutladı. Hadise'nin doğum günü pastası ve tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Seda Bakan,Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisinde Hadise de başrolde yer alıyor. Dizide ateşli sahneleriyle ilk günden adından söz ettiren Hadise bir de yeni aşka yelken açtı.

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GÖRENLER KENDİNİ TUTAMADI

Hadise'nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hadise'nin yaklaşık 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.

Aşk hayatıyla ve tarzıyla her zaman gündeme gelen Hadise 39. yaş gününü geçtiğimiz gün kutladı.

Hadise'nin çok katlı doğum günü pastasını görenler kendini tutamadı. Aynı zamanda şarkıcının tarzı da dile düştü.

Hadise'nin doğum günü pozlarını görenler "Çok pavyon annecim", "Yine abartı", "Ya bu kadın neden abartılı hep", "Biraz Beyonce havası aldım" dedi.

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Başarılı isim Hadise, bu sene için 3 büyük firma ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Şarkıcının anlaşmalar için alacağı ücretler ise ücretler ise dudak uçuklatan cinsten oldu.

Anahtar Kelimeler:
Hadise
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